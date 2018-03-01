Sanatçı Onur Akın, TRT tarafından şarkısının yasaklanmasıan tepki gösterdi. Akın, "Halkın vergileriyle ayakta duran ve yayın yapan Trt uyguladığı ambargoyu itiraf etti. Yasaklanan sadece bir şarkım değil, tüm repertuarım ve varlığım yasaklı TRT'de. Ben 30 yıldır bu ülkede sanat yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Darbe dönemlerinde gördüğümüz bu yasakçı zihniyet bu çağda aynen ve fazlasıyla devam ediyor. Sanata ve sanatçıya uygulanan bu baskıları kınıyorum. Yaşasın özgürlük, demokrasi ve bağımsız sanat diyorum." ifadelerini kullandı