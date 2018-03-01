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TRT'de yeni yasak iddiası

Onur Akay, TRT sanatçılarının özelle kanallara çıkarılmasının yasaklanığını iddia etti. Akay, "Yaptığım televizyon programlarına TRT sanatçılarını da konuk ediyordum. En son 2016 yılında TRT’den izin alarak, TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı Cengizhan Sönmez’i televizyon programıma konuk etmiştim. Bu sene yeniden TRT sanatçılarını konuk etmek istediğimde yasakla karşılaştım" dedi

TRT'de yeni yasak iddiası

TRT'nin, aralarında çok sayıda ünlü sanatçıya ait şarkıları yasakladığının ortaya çıkmasının ardından, bir iddia da Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’dan geldi.

"TRT SANATÇILARINI ÖZEL KANALLARA ÇIKARMAK DA YASAKLANDI"

Sanatçı Onur Akay ise TRT’nin, kendi sanatçılarına özel kanallara çıkma yasağı koyduğunu iddia etti. Akay şunları söyledi:

"Yaptığım televizyon programlarına TRT sanatçılarını da konuk ediyordum. En son 2016 yılında TRT’den izin alarak, TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği ses sanatçısı Cengizhan Sönmez’i televizyon programıma konuk etmiştim. Bu sene yeniden TRT sanatçılarını konuk etmek istediğimde yasakla karşılaştım. TRT’nin en iyi şekilde eğitim almış sanatçılarını milyonların izlediği kanallardan uzak tutarlarsa, kendi öz müziğimiz olan Türk sanat müziği ve Türk halk müziği maalesef unutulur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #trt #yasak #onur akay
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