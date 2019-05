TRT dizisi Payitaht Abdülhamit oyuncularından Bülent İnal, "İki yıldır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla bugün son iş günümüz. Seneye beraber çalışamayacağız. Her şey gönlünüzce olsun" açıklaması yaptı. Dizi yönetmeni Emre Konuk da "Veda... Bugün itibariyle dizimizin sezon finali çekimlerini tamamlıyoruz. 71 bölüm boyunca yönetmenliğini üstlendiğim 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden ekibimle beraber yeni projelere hazırlanmak adına ayrılma kararı aldık" ifadelerini kullandı

TRT dizisi Payitaht Abdülhamit sezon finaline giderken oyuncu Bülent İnal ve yönetmen Emre Konuk açıklama yaptı.



Bülent İnal, şunları belirtti:



"İki yıldır birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla bugün son iş günümüz. Seneye beraber çalışamayacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Başta yönetmenimiz @emrekonukk ve görüntü yönetmenimiz Ercan Işık @ercn03 olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma keyifli iki yıl için çok teşekkür ediyorum. İkinci yönetmenimiz @sedatinci ve ekibine de teşekkür ediyorum. İsimlerinizi tek tek sayamıyorum kusuruma bakmayın. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Dizimiz önümüzdeki sene kaldığı yerden devam edecek."



Yönetmen Emre Konuk da şu ifadeleri kullandı:



"Veda... Bugün itibariyle dizimizin sezon finali çekimlerini tamamlıyoruz. 71 bölüm boyunca yönetmenliğini üstlendiğim “Payitaht Abdülhamid” dizisinden ekibimle beraber yeni projelere hazırlanmak adına ayrılma kararı aldık. 2 yıl boyunca gece-gündüz, kar-kış demeden, yeteneklerimizin ve gücümüzün sınırlarını zorlayarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bizi hiç yalnız bırakmayan izleyicilerimize, yayıncı kuruluşumuz TRT’ye, yapım, teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarımıza içten bir teşekkürü borç bilirim. Hatamız olduysa affola. Bundan sonrası için devam edecek olan ekibe kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yazımın başında “Veda...” dedim. Doğru... Ama her veda yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir. Hayalini kurduğumuz yeni projeler için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla... NOT: Yorumlara toplu cevap olsun; bu durumun gündem ile bir ilgisi yok. Uzun zaman önce aldığım bir karardır. Yeni projelere hazırlanmak için küçük bir mola... :)"



