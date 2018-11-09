Eski TRT spikeri ve Anadolu Efes'in as başkanlarından Çetin Çeki, Antalya'da vefat etti.

Antalya'da kalp krizi geçiren ve özel bir hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çetin Çeki için Antalya Muratpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Çeki'nin naaşı, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Uzun yıllar Anadolu Efes Spor Kulübü'nün Asbaşkanlığını üstlenen Çetin Çeki, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.



“Türkiye’ye ağırbaşlı eğlenceyi sevdiren isim”



Çeki, Kulüpler Birliği Başkanlığı ile TRT'de spiker ve yönetici olarak görev yaptı.



TRT 1'de ekrana gelen ''Bir Başka Gece'' isimli programın uzun yıllar sunuculuğunu da yapan Çetin Çeki, ''Türkiye'ye ağırbaşlı eğlenceyi sevdiren isim'' olarak tanındı.



Çeki, günümüzde spiker olarak çalışmalarını sürdüren birçok ünlü isme de eğitim verdi. TRT Haber