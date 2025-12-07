TRT Spor’da bugün hangi maçlar şifresiz? 7 Aralık 2025 TRT yayın akışı açıklandı

7 Aralık Pazar günü TRT ekranlarında futbol ve voleybol heyecanı yaşanacak. Birbirinden önemli karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Bugün TRT’de hangi maçlar şifresiz?” sorusu yanıtını buldu.

TRT’de bugün canlı yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Boluspor – Erzurumspor

TFF 1. Lig

TRT Spor – 13.30

İlbank – Fenerbahçe Medicana

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor Yıldız – 15.00

Manisa FK – Vanspor

TFF 1. Lig

TRT Spor – 16.00

Eczacıbaşı – Zeren Spor

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor Yıldız – 18.00

İstanbulspor – Sivasspor

TFF 1. Lig

TRT Spor – 19.00

Maçların tümü TRT ekranlarından ücretsiz olarak takip edilebilecek.