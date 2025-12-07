TRT Spor’da bugün hangi maçlar şifresiz? 7 Aralık 2025 TRT yayın akışı açıklandı

7 Aralık Pazar günü TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında birçok karşılaşma şifresiz yayınlanacak. Futbol ve voleybol maçlarının saatleri belli oldu.

7 Aralık Pazar günü TRT ekranlarında futbol ve voleybol heyecanı yaşanacak. Birbirinden önemli karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverlerin en çok merak ettiği “Bugün TRT’de hangi maçlar şifresiz?” sorusu yanıtını buldu.

TRT’de bugün canlı yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Boluspor – Erzurumspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 13.30

İlbank – Fenerbahçe Medicana
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor Yıldız – 15.00

Manisa FK – Vanspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 16.00

Eczacıbaşı – Zeren Spor
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor Yıldız – 18.00

İstanbulspor – Sivasspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 19.00

Maçların tümü TRT ekranlarından ücretsiz olarak takip edilebilecek.

trt spor TRT şifresiz maçlar
