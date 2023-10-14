TRT Tabii Yeni Dizisi Kuzgun: Dipsiz Karanlık Ekranlarda! Kuzgun Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Kuzgun: Dipsiz Karanlık, TRT'nin dijital platformu olan tabii'de 30 Eylül günü yerini aldı. Doğuştan gelen “kötülüğü görme ve açığa çıkarma” yeteneğine sahip olan komiser Mehmet Kuzgun'un bir kaza sonucu yerle bir olan dünyasını ve kötülükle mücadelesini anlatan diziyle ilgili ayrıntılar aratılıyor.

KUZGUN: DİPSİZ KARANLIK KONUSU NE?

Dipsiz Karanlık’ta mesleğinde başarılı adımlar atarak hızla yükselmiş, yurt dışında eğitim görmüş komiser Mehmet’in hikâyesi anlatılıyor. Mehmet, aldığı bilimsel eğitim kadar çocukluğunda fark ettiği gelişkin duyuları sayesinde karşısındakinin kim olduğunu bilmekte ve kimsenin göremediği ipuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Mehmet'in bu yeteneğini bilen tek kişi ise babası gibi gördüğü şefi Cevdet’tir.

Mehmet’in kurduğu dünya, bir kaza sonrası yerle bir olur ve psikolojisi günden güne kötüleşir. Gözaltındaki bir suçlunun ölümüne sebep olunca da meslekten ihraç edilir.

Mehmet Kuzgun'un hikâye bu olaydan üç yıl sonra başlar. Çözülemeyen cinayet dosyaları artmış, cinayet masası komiseri Ünal, olayların altında ezilmiştir. Ünal, tanıştıkları ilk andan itibaren Mehmet’in düşmanıdır. Mehmet’in acil çağrılma nedeni, işlenen yeni bir cinayette seri katil şüphesi olmasıdır. Mehmet bu kez polis olarak değil, özel yetkilerle donatılmış bir danışman olarak bu dosyada görevlendirilir. Cevdet’in tek şartı, Mehmet’in yeni mezun cinayet masası polisi olan Rana ve kendi yerine göreve getirilen Ünal’la çalışacak olmasıdır. Mehmet’in önüne koyulan ilk dosya, sembolik sırlarla doludur. Mehmet ve Rana, soruşturma sırasında tanıştıkları dilbilimci Oray ile birlikte sırlarla dolu ölümlerin ardındaki kötülüğü ortaya çıkarmaya çalışır. Mehmet’in bilmediği, kötülüğün de onun peşinden koştuğudur.

KUZGUN: DİPSİZ KUYU OYUNCU KADROSU KİMLER YER ALIYOR?

Başrolde Berk Hakman (Mehmet)

Elifcan Ongurlar (Canan)

Anıl İlter (Ünal)

Beril Kayar (Rana)

Levent Sülün (Cevdet)

Edip Sanar (Oray) yer alıyor.

KUZGUN: DİPSİZ KARANLIK HANGİ GÜN NEREDE YAYINLANIYOR?

Dizinin ilk bölümüne özel YouTube'dan izleyebilirsiniz. Dizinin devam bölümlerine her Cumartesi tabii platformundan ulaşabilirsiniz.