TRT Tabii, yeni orijinal dizisi Kuzgun: Dipsiz Karanlık ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünde Berk Hakman yer alıyor. TRT Tabii'nin yeni dizisi Kuzgun Dipsiz Karanlık konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Gelin diziyi ve oyuncuları detaylı inceleyelim!

Tabii Kuzgun Dizisinin Konusu ve Oyuncuları

Kuzgun: Dipsiz Karanlık, doğuştan gelen “kötülüğü görme ve açığa çıkarma” yeteneğine sahip cinayet masası komiseri Mehmet Kuzgun'un bir kaza sonrası paramparça olan dünyasını ve kötülükle mücadelesini anlatıyor. Dizinin hikayesi iki farklı zaman diliminde geçiyor. Birincisi, Mehmet'in gençliği, yani 2003 yılı. Mehmet, o zamanlar idealist ve başarılı bir polis olarak çalışıyor.

Bir gün, bir operasyonda karşılaştığı bir kadın onun hayatını değiştiriyor. İkinci zaman dilimi ise günümüz. Mehmet, bir kaza sonucu hafızasını kaybetmiş ve yeni bir hayata başlamıştır. Ancak geçmişi onu bırakmaz ve eski hayatına geri dönmesi için onu zorlayan olaylar meydana gelir.

Kuzgun: Dipsiz Karanlık Oyuncuları

Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Berk Hakman (Mehmet)

Elifcan Ongurlar (Canan)

Anıl İlter (Ünal)

Beril Kayar (Rana)

Levent Sülün (Cevdet)

Edip Sanar (Oray)

Kuzgun: Dipsiz Karanlık Yayın Tarihi Ne Zaman?

Kuzgun: Dipsiz Karanlık dizisi, 20 Ekim 2023 tarihinde TRT Tabii'de yayın hayatına başlayacak. Yeni çıkacak bu dizi izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Konusu ve ve yakın dönem olması itibari ile dikkatleri üzerine çeken Kuzgun dizisi 20 Ekim'de yayına başladığında reytingler ne durumda olacak hep birlikte göreceğiz.