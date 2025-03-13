TRT Tabii'nin yeni orijinal Ddizisi "Kara Kış" çekimlere başladı!

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan, "Kara Kış" dizisinin çekimleri İstanbul’da başladı. 1939 Erzincan Depremi’nin dramatik etkilerini konu alan bu yapım, izleyicilere tarihin derinliklerinden bir dram sunacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TRT Tabii'nin yeni orijinal Ddizisi "Kara Kış" çekimlere başladı!
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TRT Tabii, orijinal dizisi "Kara Kış" ile izleyiciyi, 1939 yılında gerçekleşen Erzincan Depremi’nin karanlık ve dramatik etkilerine götürecek. Dizi, o dönemin acımasız gerçekliğini, insan ruhunun dayanıklılığını ve bu büyük felaketin ardından yaşanan mücadeleyi anlatıyor.

Dizinin ana konusu, genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın, büyük yıkımın ardından karşılaştığı zorluklarla mücadelesine odaklanıyor. Erzincan Depremi’nin ardından hayatta kalanların acı dolu hikayelerini ele alırken, Akçal’ın hayatındaki önemli dönüm noktalarına da ışık tutuluyor.

BAŞROLLERDE MURAT YILDIRIM VE HANDE DOĞANDEMİR

"Kara Kış", ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’in başrollerinde yer alacağı için büyük ilgi uyandırıyor. Yıldırım, dizide Yusuf İzzet Akçal karakterini canlandırırken, Doğandemir ise ona eşlik eden güçlü bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Murat Yıldırım, özellikle "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi popüler projelerle tanınan bir oyuncu olarak, bu tarihi dramadaki rolüyle yeni bir döneme imza atacak. Hande Doğandemir ise, dramatik rolüyle izleyicilerin gönlünü kazanmayı hedefliyor.

Dizinin senaryosu, Meriç Demiray ve Cenk Boğatur tarafından kaleme alındı. Senaryonun, gerçek bir tarihi olaydan esinlenerek yazılması, diziyi daha da etkileyici kılıyor. "Kara Kış", dramatik olayların yanı sıra, tarihi bir dönemin ruhunu da ekranlara taşıyacak.

"Kara Kış" dizisinin yönetmen koltuğunda, daha önce birçok önemli projede imzası bulunan Levent Onan oturuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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