TRT World" ve "TRT Arabi" kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki (TRT) yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, sektörün tecrübeli isimlerinin TRT üst yönetimine transferleri sürüyor.



TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World ve TRT Arabi kanallarını da bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz'ü atadı.



Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans ve yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programlarının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamlayan Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.



Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü. Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.



Daily Sabah'ın yanında Arapça, Rusça ve Almanca servislerini dijital ortamda yayın hayatına kazandıran Karagöz, o tarihten bu yana görevini yürütüyordu.