TRT'nin Reyting Rekortmeni Dizisi 'Teşkilat'a Transfer Olan Aybüke Pusat'ın Yeni İmajı!

Sosyal medyada yaptığıı paylaşımlarla gündemde yer edinen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni sezonunda yer alacak. Dizi için imajını değiştiren Pusat'ın son halini görenler çok beğendi.

TRT'nin Reyting Rekortmeni Dizisi 'Teşkilat'a Transfer Olan Aybüke Pusat'ın Yeni İmajı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi, reyting rekortmeni Teşkilat dizisi yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Tanıtımı yayınlanan dizinin fragmanına Deniz Baysal Yurtçu'nun vedası gündem oldu. Murat Yıldırım'ın başrolündeki yayınlanan dizinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Aybüke Pusat dahil oldu. 

TRT'nin Reyting Rekortmeni Dizisi 'Teşkilat'a Transfer Olan Aybüke Pusat'ın Yeni İmajı! - Resim : 1

Oyuncu kadrosuna dahil olan Aybüke Pusat, dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan karakterine hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olarak değiştirilmişti.

TRT'nin Reyting Rekortmeni Dizisi 'Teşkilat'a Transfer Olan Aybüke Pusat'ın Yeni İmajı! - Resim : 2

İMAJINI YENİLEDİ

Dizi için imajını yenileyen Aybüke Pusat, uzun yıllar koyu kullandığı saçlarını kızıla boyadı. Ünlü oyuncunun sevenleri, son haline tam not verdi.

TRT'nin Reyting Rekortmeni Dizisi 'Teşkilat'a Transfer Olan Aybüke Pusat'ın Yeni İmajı! - Resim : 3

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Saçların çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın', 'Saçlar mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

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