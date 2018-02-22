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Tuğçe Altuğ ve Gözde Türkpençe Dip dizisinde! Dip Puhu TV'de ne zaman başlıyor

Yakında Puhu TV'de yayınlanacak ve 10 bölümden oluşacak olan Dip dizisinin kadrosuna Tuğçe Altuğ ve Gözde Türkpençe de katıldı. Çekimleri son hız devam eden Dip dizisinde başrolü İlker Kaleli ve Neslihan Atagül paylaşıyor

Tuğçe Altuğ ve Gözde Türkpençe Dip dizisinde! Dip Puhu TV'de ne zaman başlıyor

Yapımını TMC'nin, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Uygar Kutlu'nun yaptığı Dip dizisi mart ayında Puhu TV'de yayınlacak

Oyuncu kadrosu genişleyen Dip dizisinin kadrosuna iki isim daha katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, dizinin kadrosuna Tuğçe Altuğ ve Gözde Türkpençe de katıldı.

İlker Kaleli, İntihar teşebbüsünde bulunanları vazgeçiren, işinde oldukça başarılı, olay yerine motosikletle giden Avrupai bir intihar ara bulucusu Sahir'i canlandırıyor. Neslihan Atagül ise Dip dizisinin ilk bölümünün finalinde etkileyici bir aksiyon sahnesiyle ekibe katılacak. Dizide Neslihan Atagül, özel şifreleri kolaylıkla kırabilen, öldüğünü sandığı babasının izini süren Bilge rolüne hayat verecek.

İddialı dizinin kadrosunda İlker Kaleli, Neslihan Atagül, Olgun Toker, Berrak Tüzünataç, Burak Yamantürk, Lale Mansur, Defne Kayalar ve Bülent Emin Yarar gibi isimler yer alacak.

10 bölümden oluşacak olan Dip dizisi Puhu TV'de yayınlanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tuğçe Altuğ #Gözde Türkpençe #Dip #puhu tv #İlker Kaleli #Neslihan Atagül
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