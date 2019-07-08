Türkiye-Çin işbirliği Aydınlık'ta! 32 sayfalık özel ek tüm bayilerde

Türkiye-Çin işbirliğinin yarattığı fırsatlar, Aydınlık Gazetesi özel ekinde. Aydınlık, Çin Büyükelçisi Deng Li, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve ünlü iş insanlarının kaleminden yazıların yer aldığı 32 sayfalık bir ek hazırladı. Özel ek bugün Aydınlık'la birlikte tüm bayilerde yer aldı

Üç büyükşehirde yapılan üç büyük toplantı, Aydınlık Gazetesi özel ekinde...



Aydınlık Gazetesi, Vatan Partisi öncülüğünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan Türkiye-Çin işbirliği toplantılarının ardından özel bir ekle okuyucularının karşısına çıktı.



Üretimde atılım için Türkiye-Çin işbirliği fırsatları, Çin Büyükelçisi Deng Li, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ünlü iş insanları Murat Ülker, Ethem Sancak, Cankut Bagana, Selim Yaşar, Bekir Okan, Kemal Zorlu gibi isimlerin kaleminden anlatıldı.



Toplantılarda yapılan istişarelerden süzülen fikirler, 32 sayfalık bir ekle klavuz haline getirildi.



Özel ek, bugün Aydınlık Gazetesi'yle birlikte ücretsiz olarak verildi.



ulusal.com.tr

