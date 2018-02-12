Türkiye'de ilk kez bir radyo kuruluşu toplu iş sözleşmesi imzaladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile imzaladığı sözleşmeyle Yön Radyo bu sektörde örgütlenen ilk medya kuruluşu oldu.

Yön Radyo bir ilke imza attı, Türkiye'de toplu iş sözleşmesini imzalayan ilk radyo kuruluşu oldu.



Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Yön Radyo arasında imzalanan sözleşmeyle medyada sendikal örgütlenme için önemli bir adım atıldı.



İmza törenine basın ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı. RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi törende hazır bulundu.



Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç medya özgürlüğünün medya örgütlenmesinden geçtiğini belirtti.



Konuşmacılar arasında TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da vardı. Durmuş medyanın baskı altında olduğunu ve bu durumun örgütlenerek çözüleceğini söyledi.



Eski Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ise sözleşmenin medyanın örgütlenmesinde kilometre taşı olacağını belirtti.





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