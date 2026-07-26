Türkiye YouTube'da en çok neyi arattı? İşte o liste

Google verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada dizi ve film ihracatıyla adından söz ettiren Türkiye'de yılın ilk yarısında YouTube üzerinde en çok yapılan aramalar listesine Türk dizileri damga vurdu.

İLK 10'DA 5 TÜRK DİZİSİ YER ALDI: ZİRVEDE "TAŞACAK BU DENİZ" VAR

Ocak-haziran dönemini kapsayan arama verilerinde, Türkiye'de en çok yapılan ilk 10 sorgu arasında 5 dizi öne çıktı. Listenin ilk sırasında TRT 1'de yer alan ve son dönemin ilgi çeken yapımlarından olan "Taşacak Bu Deniz" dizisi yer aldı. Zirvedeki yapımı "Yeraltı" dizisi takip etti.

Listede üst sıralarda yer alan diğer aramalar ise şu şekilde sıralandı:

"şarkılar"

"Manifest"

"Uzak Şehir"

"Minecraft"

"Sevdiğim Sensin"

Kullanıcıların en çok arattığı diğer ifadeler arasında "şarkılar"ın yanı sıra "şarkı" kelimesi de yer bulurken, bu aramaları "Eşref Rüya" ve "araba" sorguları izledi.

GEÇEN YILA GÖRE YENİ DİZİLER ÖNE ÇIKTI

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, söz konusu 6 aylık süreçte yeni başlayan dizilerin hızla ilk sıralara yükselmesi dikkat çekti. Öte yandan "şarkılar", "Uzak Şehir", "Minecraft", "şarkı" ve "Eşref Rüya" ifadelerinin 2025 yılının aynı döneminde de listede yer aldığı görüldü.

Bir önceki döneme kıyasla en fazla artış gösteren "yükselişteki sorgular" incelendiğinde ise ilk 10'daki dizilerin yanı sıra şu aramaların listeye girdiği belirlendi:

"Daha 17"

"Kabe'de hacılar hu der Allah"

"Survivor"

"Delikanlı"

"Daha İyi"

DÜNYA LİSTESİNDE TÜRK DİZİSİ VE ŞARKI RÜZGARI

YouTube'da dünya genelinde en çok yapılan sorgular incelendiğinde, Türkiye'deki değişimin aksine listenin geçen yıla göre aynı kaldığı görüldü. Dünya genelinde en çok yapılan aramalar "song", "movie", "video", "songs" ve "dj" şeklinde gerçekleşti.

Dünya genelindeki "yükselişteki sorgular" listesinde ise Türkiye etkisi görüldü. Yılın ilk yarısında dünyada en çok yükselen aramaların ilk sırasında, Türkiye'de dizisi de yoğun ilgi gören "Yeraltı" araması öne çıktı. Bu aramayı "TikTok mashup 2026" ve "trending music" sorguları takip ederken, yükselişteki diğer popüler aramalar "Sevdiğim Sensin" ve "bairan song" oldu.