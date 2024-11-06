Türkiye'de de kullanılan o uygulama en tehlikeli sosyal medya platformu seçildi!

Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya git gide yaygın hale geliyor. Yapılan bir araştırma, özellikle sanal dünyada işlenen cinsel suçlar konusunda en tehlikeli sosyal medya platformunun hangisi olduğunu gözler önüne serdi. İşte o platform...

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ

İngiltere’de çocuklara yönelik cinsel içerikli mesajlarla ilgili raporlanan suçların neredeyse yarısının Snapchat üzerinde gerçekleştiği belirlendi. Ulusal polis verilerine göre, 2023-2024 döneminde toplam 7,062 çocuklara yönelik cinsel iletişim vakası kaydedildi ve bu vakaların yüzde 48’i Snapchat’te yaşandı. NSPCC, yaptığı açıklamayla, Snapchat’in çocukları koruma konusunda ciddi eksiklikler taşıdığını ve platformun özellikle kaybolan mesajlar gibi özellikleri nedeniyle istismarcılar için çok daha cazip hale geldiğini belirtiyor. NSPCC Çocuk Güvenliği Politikası Müdürü Rani Govender, Snapchat’te rapor edilen içeriklerin ciddiye alınmadığını ve bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

DENETİM SIKILAŞMALI!

Birleşik Krallık hükümeti ise Snapchat gibi platformlara karşı daha sıkı önlemler almayı planlıyor. Aralık ayında yürürlüğe girecek olan ‘Çevrim İçi Güvenlik Yasası’ ile teknoloji firmalarının çocukları koruma sorumluluğu artacak. Bu yasa kapsamında platformların yasa dışı içerik risklerine dair değerlendirmelerini yayımlamaları zorunlu olacak. Snapchat temsilcisi ise BBC’ye yaptığı açıklamada, gençleri korumak için içerik denetimini sıkılaştırdıklarını ve ihlal durumlarında hesapları askıya aldıklarını belirtti.