Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava! Engin Polat ve Nihal Candan Arasında Ne Oldu?
Tüm Türkiye'yi fenomenlikle kandıralar hakkında davalar ve iddialar bitmiyor. Özellikle Engin Polat ve Nihal Candan arasındaki olay gündemi sarstı. Kamera arkasında resmen dolandırıcılık yapılmış.
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Fenomenlik adı altında milyon dolarlar üzerinden vergi kaçırma ve kara para transferleri yapan Engin Polat ve Dilan Polat çiftine Bahar ve Nihal Candan kardeşlerde katıldı.
Türkiye'nin Yakından Takip Ettiği Dava!
Adeta uluslararası para transferlerine ön ayak olan kardeşlerde geçtiğimiz hafta tutuklandı. Ancak mide bulandıran detaylar kan dondurdu.
Nihal Candan ve Engin Polat arasında bir bağlantı olduğuna dair sosyal medyada iddialar dolaştı.
Engin Polat ve Nihal Candan'ın para transferlerinde tanışık olduğu iddia edildi.