Türkiye'nin yeni mesleği Influencer! Pazar payı büyüyor

Sosyal medyanın etkisiyle Türkiye'de influencer mesleği hızla yayılıyor. Influencer'ların sayısı artarken, bu alandaki pazar payı da büyüyor. 2023'te Türkiye'nin influencer pazarının 30 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye'nin yeni mesleği Influencer! Pazar payı büyüyor
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Sosyal medyanın hızla gelişmesiyle birlikte influencer pazarı da büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin bu alandaki payı, 2024 yılında 30 milyon dolara ulaşırken, küresel influencer pazarının önümüzdeki 6 yıl içinde ortalama yüzde 23.3 oranında büyümesi bekleniyor. Bu hızlı büyüme, markaların dijital pazarlama stratejilerini yeniden şekillendirmesine yol açıyor.

30 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın ise 30 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 2017'de ise Türkiye pazarı bugünkü kurla 10 milyon dolardan daha düşük bir hacme sahipti.

BÜYÜME DEVA EDECEK

Küresel influencer pazarının 2025-2030 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 23.3 büyümesi bekleniyor.

Pazar büyüklüğü 139 milyar dolara ulaşacak Skyquest'in tahminine göre de pazar 2031 yılında 139 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak.

2021 yılında dünyadaki en kalabalık infuluencer grubu moda ve lifestyle kategorisine aitti. Dünyadaki sosyal medya ünlülerinin yüzde 29'u da yine bu kategoride iş yapıyor.

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