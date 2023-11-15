Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti! Eski Eş Müge Anlı'yı da Çıldırttı

Birden fazla erkekle Whatsapp'ta uygunsuz konuşmalar yapan genç kadına Müge Anlı'da ateş püskürdü. Bu tarz özel konuşmaları kendi eşiyle bile yapmaya utandığını ifade eden Müge Anlı, Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? şeklinde konuşmuştu.