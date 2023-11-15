Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti! Eski Eş Müge Anlı'yı da Çıldırttı
Tüm Türkiye'yi sarsan bir diğer Müge Anlı'da işlenen cinayete dair detaylar ortaya çıktı. Evinin garajında ölü olarak bulunan Selim Yalçınkaya'nın ölümünden sonra ailesi cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün Selim Yalçınkaya2nın eski eşi ve sevgilileri ile ilgili gelişme yaşandı
11 Ağustos 2022 tarihinde evinin garajında ölü olarak bulunan Selim Yalçınkaya'nın ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Eski gelinleri Derya'yı suçlayan aile ortada korkunç bir ilişki karmaşası olduğunu belirtti.
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti! Eski Eş Müge Anlı'yı da Çıldırttı
Bir çocuk annesi Derya, evlilikleri boyunca eşi Selim'i defalarca aldatmış. Derya Ateş, oğullarının ölümünden sonra Müge Anlı'ya başvuran aileyi suçladı. Karşılıklı suçlamalarda ise Whatsapp konuşmaları şaşırttı.
Birden fazla erkekle Whatsapp'ta uygunsuz konuşmalar yapan genç kadına Müge Anlı'da ateş püskürdü. Bu tarz özel konuşmaları kendi eşiyle bile yapmaya utandığını ifade eden Müge Anlı, Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? şeklinde konuşmuştu.
Aile Derya'nın sevgililerinden birinin cinayette parmağı olduğunu iddia etti. Gözler ise Derya'nın son sevgilisine çevrildi. Emre Yaşlar'ın cinayette parmağı olup olmadığını araştıran Müge Anlı bugün izleyenlere son dakika haberini paylaştı.