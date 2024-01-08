Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde bile gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çıkmak için astroloğunu bile cezaevine çağırmıştı.

Dilan Polat'ın güzellik merkezleri, kara para aklama suçlamalarına rağmen faal olarak hala çalışıyor. Kayyumlu olan şubeler büyümeye devam ediyor. Güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağı ise Dilan Polat'ın yedek sosyal medya hesabından duyuruldu.

Tutuklu Dilan Polat Yeni Bir Şube Açtı! Ailecek Davulu Zurnalı Açılış

"Ailecek açılışa gidiyoruz" notuyla Dilan Polat Yedek hesabında paylaşılan karede Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra ve Engin Polat'ın erkek kardeşinin nişanlısı Hazal Erdoğan'ın yanı sıra çiftin avukatı Hüseyin Kaya da yer aldı. Dilan Polat'ın cezaevinde olmasına rağmen şube açılışına gelenler, "Pes" dedirtti. Sosyal medyadan yorum yapanlar, "Bu insanlar akıllanmaz" dedi.