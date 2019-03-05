Serap Paköz, TV8 ile ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı'nın Gerçeğin Peşinde programının yayınlanmasına karar verdiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Serap Paköz'ün sunacağı Gerçeğin Peşinde programı 4 Mart Pazartesi günü 13.30’da yayınlanacak

Serap Paköz’ün sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ programı, geçtiğimiz aralık ayında sona ermişti. Hafta içi her sabah yayınlanan program ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.



PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR



‘Gerçeğin Peşinde’, Serap Paköz’ün sunumuyla 4 Mart Pazartesi günü 13.30’da yeniden TV8 ekranlarında olacak.



SERAP PAKÖZ KİMDİR



Serap Paköz (d. 15 Haziran 1965, Ankara), Türk sunucu.



15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi’nde okurken TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D’de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV’de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programı'nı hazırlayıp sunmuştur.29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmaktadır.