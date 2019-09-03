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TV8 MasterChef esnaf lokantalarındaki bakla çorbası polemiği

TV8'de yayınlanan MasterChef programında esnaf lokantalarındaki bakla çorbası polemiği yaşandı. Programda yarışmacılardan bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve meyva kompostosundan oluşan bir menü hazırlamalarını istendi. Yarışmacılardan çoğu perde pilavının nasıl yapılacağını, islim kebabının etinin nasıl doğranacağını bilmiyordu. Hele bakla çorbasını hiç duymamışlardı. İşte ayrıntılar

TV8 MasterChef esnaf lokantalarındaki bakla çorbası polemiği

Esnaf lokantalarında bile pişen, en meşhur Türk yemeklerini yapmakta başarısız olan yarışmacılar karşısında büyük üzüntü yaşayan Yalçınkaya, ‘Türk mutfağını kime emanet ediyoruz. Sizden atanıyorum. En bilinen yemeklerden bile bihabersiniz. Buraya geldiyseniz bu ülkenin yemeklerini bilmek zorundasınız’ diyerek sitemini dile getirdi.

Türkiye’de aşçılık yapan bir kimsenin önce kendi mutfağını öğrenmesi gerektiğini dile getiren şef Mehmet Yalçınkaya, genç aşçılara, dünya mutfağına açılmadan önce Anadolu’nun lezzetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını önerdi. Türkiye’de yaşayıp ‘Bakla çorbası duymadım’ demenin ayıp olduğunu dile getiren Yalçınkaya, ‘Bakla çorbası nedir’ diyen birine nasıl eğitim verebilirim, bilmiyorum. Yanımdaki İtalyan şef bile bu ülkenin yemeklerini sizden iyi biliyor. Türk mutfağını size mi emanet edeceğiz’ diye tepki gösterdi. 

Etiketler; #TV8 #MasterChef #esnaf lokantalarındaki bakla çorbası
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