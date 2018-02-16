İsmi ve soyismiyle sosyal medyada gündem olan Bence Nanay, hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı Bence Nanay'ı etiketleyerek "bence de" diye yazdı

İsmi ve soyismi ile sosyal paylaşım ağı Twitter'da gündem olan Bence Nanay hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.



Habertürk'e konuşan Nanay, "Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçe'de komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar'ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum" dedi.



En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin twitlerini sevdiğini de belirten felsefeci Nanay, "Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20'li yaşlarda aylarca Türkiye'yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçe'si bile öğrendim" diye konuştu.



İşte Bence Nanay hakkında yapılan o paylaşımlar:



"Benim derdim Şi NANAY adında bebek yapmak.



Adamın adı "Bence Nanay"

Felsefe prof'uymuş

Altta müthiş espriler var, içinde nanay geçen türküleri bile yollamışlar-:)



Bi felsefeci olarak daha güzel bi isim olamazdı ya gerçekten hunharca güldüm???????????? hayatımın özeti gibi resmen adamın ismi ???? abi hayatım hakkında ki yorumun ne? -Bence Nanay



Hocam saçlarınız çok nanay



Bizim dilimize düştüysen vay haline. Bence ismini değiştir yoksa buralarda nanay olursun :D



İsmi art Arda 5 kere okuyunca halay çekmeye başlıyorsun ashsjdkdkdknd



Şimdi herşeyi bırak da bu kadar genç nasıl profesör oldun anlatsana biraz



Gülümse çünkü Türkiye'de en çok tanınan İngiliz profesör oldun ????

@BenceNanay



Bence de nanay



BU ADAM BENZIN 1 TL OLACAK DIYOR AMA BENCE NANAY



nanay ellerin nanay gün olur devran döner nanay nanay nanay nanay



Nanay gülüm nanay, ağrıdı dişim nanay, çok içmişim nanay. Nanay yavrum nanay



bence nanay benimle evlen cocugumuzun adini hopa si nanay koyalim



Bece bu adam yakında "bence ben türküm diyecek "



İşler nanay gülüm



Bence ismin komik değil bence.



Şi nanay naynay şi nanay hop si nanay



come to fenerbahçe....



bence de



O işin sonu @BenceNanay



Bence Nanay beyefendi tweetimi favladı kıyak 1 gün



Ben:cok sinirlendim yaa. Sence

Bence nanay: @BenceNanay"



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