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Twitter'da gündem olan Bence Nanay hakkında yapılan paylaşımlar, yorumlar

İsmi ve soyismiyle sosyal medyada gündem olan Bence Nanay, hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı Bence Nanay'ı etiketleyerek "bence de" diye yazdı

Twitter'da gündem olan Bence Nanay hakkında yapılan paylaşımlar, yorumlar

İsmi ve soyismi ile sosyal paylaşım ağı Twitter'da gündem olan Bence Nanay hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Habertürk'e konuşan Nanay, "Daha önce pek çok Türk arkadaşım oldu. Onlar da adımın Türkçe'de komik anlama geldiğini söyledi ama herkes farklı şekilde çevirdi. En azından neden çok komik olduğunu anlayabiliyorum. Macar'ım ve adımın gerçekte ne anlama geldiğini bilmiyorum" dedi.

En çok adı ve soyadı nedeniyle evlenme teklif edenlerin twitlerini sevdiğini de belirten felsefeci Nanay, "Türk kullanıcılar Amerikalı ya da İngiliz kullanıcılardan kesinlikle daha komik ve seviyeli. 20'li yaşlarda aylarca Türkiye'yi gezdim. Ülkenize, yemeğine, mimarisine, insanlarına âşık oldum. Hatta restoranlarda sütlaç, ayran ısmarlayabilmek, insanlarla sohbet edebilmek için biraz sokak Türkçe'si bile öğrendim" diye konuştu.

İşte Bence Nanay hakkında yapılan o paylaşımlar:

"Benim derdim Şi NANAY adında bebek yapmak.

Adamın adı "Bence Nanay"
Felsefe prof'uymuş
Altta müthiş espriler var, içinde nanay geçen türküleri bile yollamışlar-:)

Bi felsefeci olarak daha güzel bi isim olamazdı ya gerçekten hunharca güldüm???????????? hayatımın özeti gibi resmen adamın ismi ???? abi hayatım hakkında ki yorumun ne? -Bence Nanay

Hocam saçlarınız çok nanay

Bizim dilimize düştüysen vay haline. Bence ismini değiştir yoksa buralarda nanay olursun :D

İsmi art Arda 5 kere okuyunca halay çekmeye başlıyorsun ashsjdkdkdknd

Şimdi herşeyi bırak da bu kadar genç nasıl profesör oldun anlatsana biraz

Gülümse çünkü Türkiye'de en çok tanınan İngiliz profesör oldun ????
@BenceNanay

Bence de nanay

BU ADAM BENZIN 1 TL OLACAK DIYOR AMA BENCE NANAY

nanay ellerin nanay gün olur devran döner nanay nanay nanay nanay

Nanay gülüm nanay, ağrıdı dişim nanay, çok içmişim nanay. Nanay yavrum nanay

bence nanay benimle evlen cocugumuzun adini hopa si nanay koyalim

Bece bu adam yakında "bence ben türküm diyecek "

İşler nanay gülüm

Bence ismin komik değil bence.

Şi nanay naynay şi nanay hop si nanay

come to fenerbahçe....

bence de

O işin sonu @BenceNanay

Bence Nanay beyefendi tweetimi favladı kıyak 1 gün

Ben:cok sinirlendim yaa. Sence
Bence nanay: @BenceNanay"

ulusal.com.tr

Etiketler; #twitter #bence nanay #habertürk
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