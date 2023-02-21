Üç Kız Kardeş 38. bölüm full izle

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer’in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer’in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır.

Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan’ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay’a geçit vermeye niyeti yoktur. Türkan, hastanede Somer’e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan’ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder. Böylece Türkan’a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer’le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.