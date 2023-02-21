Üç Kız Kardeş 38. bölüm full izle
KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linki...
KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki...
YENİ BÖLÜM KONUSU
Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Türkan ve Somer’in arasındaki gerilim git gide yükselirken, Özer’in uğradığı saldırı sonucu ölüm döşeğinde olması da aralarındaki mesafeyi iyice arttırır. Derya ve Mustafa yeni hayatlarına doğru radikal kararlar alırken, onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Üstelik Derya, Mustafa uğruna adım adım ailesinden de uzaklaşmaktadır.
Rüçhan ve Sevilay, Özer konusunda tekrar karşı karşıya gelirler. Ancak Rüçhan’ın, Özer böyle ciddi bir durumdayken bile, Sevilay’a geçit vermeye niyeti yoktur. Türkan, hastanede Somer’e destek olup ayrıca kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Somer de Türkan’ın geçmişte yaptığı hataları tek tek yüzüne vurmaya devam eder. Böylece Türkan’a olan öfkesini içinde daha da büyütür ve ona olan uzak tavrını da netleştirir. Türkan ise şahit olduğu bir anla, Somer’le ilişkisiyle ilgili yeni bir karar alma noktasına gelir.
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.