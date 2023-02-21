Üç Kız Kardeş 39. bölüm fragmanı

Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır. Türkan, Somer’le arasını bozmadan Sevilay’la ortaklığını bitirmeye çalışır ancak Somer, Mustafa’nın annesinin kim olduğunu öğrenmekte kararlıdır. Fatih’in kızının Almanya’dan Dönüş için getirdiği hediye, hiç beklenmedik biri için patlamaya hazır bir bomba haline gelecektir. Türkan’ı alt etmek için yemin eden Rüçhan’ın son planı, Türkan ve Somer’i tekrardan karşı karşıya getirecek ve ipler bu sefer tahmin edilenden de fazla gerilecektir.