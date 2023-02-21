Üç Kız Kardeş 39. bölüm fragmanı
KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izleme linki...
KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki...
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Rüçhan oynadığı oyunla Türkan’a karşı büyük bir zafer kazandığını düşünürken, diğer yanda kendisini bekleyen tehlikeli bir sürprizle sarsılır. Üstelik Türkan da Rüçhan’ın oyunlarına karşı dik durarak ona yenilmeyeceğinin sinyallerini vermektedir. Fatih’in kızının Almanya’dan gelişi, evde bir yandan hüzün diğer yandan sevinç yaratır. Genç kız, amansız hastalığına rağmen eve neşe katmış, sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelmiştir. Ancak Dönüş’ün donör olmaktaki ısrarı, Nesrin ve Sadık’ı sürekli iki arada bırakmaktadır.
Bir yanda kendi kızları, diğer yanda masum bir genç kız vardır. Onların en büyük savaşı, şimdi vicdanlarıyladır. Türkan, Somer’le arasını bozmadan Sevilay’la ortaklığını bitirmeye çalışır ancak Somer, Mustafa’nın annesinin kim olduğunu öğrenmekte kararlıdır. Fatih’in kızının Almanya’dan Dönüş için getirdiği hediye, hiç beklenmedik biri için patlamaya hazır bir bomba haline gelecektir. Türkan’ı alt etmek için yemin eden Rüçhan’ın son planı, Türkan ve Somer’i tekrardan karşı karşıya getirecek ve ipler bu sefer tahmin edilenden de fazla gerilecektir.