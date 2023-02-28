Üç Kız Kardeş 40. bölüm fragmanı

Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Ancak Türkan kararlıdır. Herkese ve her şeye rağmen, bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracak ve kuracağı küçük dünyasında yaşayacaktır.

Türkan’ın Özer hâlâ hastanedeyken bu adımı atması, Somer’i büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Somer Türkan’ı kaybederken, diğer yanda kardeşi Mustafa’yı kazanmaya başlar. Fakat Derya’nın da Mustafa’nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir.