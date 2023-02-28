Üç Kız Kardeş 40. bölüm fragmanı

KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izleme linki...

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Üç Kız Kardeş 40. bölüm fragmanı - Resim: 1 1 5

KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki...

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YENİ BÖLÜM KONUSU

Türkan kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken Somer de onun bu hamlesiyle kendisini yarı yolda bırakılmış hisseder. Ancak Türkan kararlıdır. Herkese ve her şeye rağmen, bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde dimdik duracak ve kuracağı küçük dünyasında yaşayacaktır.
Türkan’ın Özer hâlâ hastanedeyken bu adımı atması, Somer’i büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Somer Türkan’ı kaybederken, diğer yanda kardeşi Mustafa’yı kazanmaya başlar. Fakat Derya’nın da Mustafa’nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir.
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Nesrin’in Sevilay’a olan tahammülü git gide azalırken, Sevilay da tüm yaşadıklarından sonra tavrını sertleştirir. Türkan yeni bir hayat kurarken sadece Somer’i değil, Nesrin ve Sadık’ı da karşısına alır.

Önce Derya, sonra da Türkan’ın evden kaçışı Sadık ve Nesrin’i fazlasıyla sınar. Ancak Rüçhan’ın atacağı bir adımla, Sadık ve Nesrin bir nebze de olsa rahatlayacaktır. Türkan, vicdanına yenilip Somer’e karşı olumlu bir adım atmaya karar verir fakat kendisini bekleyen sürpriz gelişmeden habersizdir.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?


Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.