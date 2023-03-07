Üç Kız Kardeş 40. bölüm izle
KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linki...
KANAL D ekranlarında her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki...
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor. Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş...
Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.