Üç Kız Kardeş 41. bölüm fragmanı
KANAL D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş, her Salı 20.00'de ekranlarda yerini alıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izleme linki...
KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş yeni bölüm izleme linki...
ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?
Üç Kardeş dizisinin oyuncuları arasında; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç yer alıyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM ÖZETİ
Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; gazete haberini gören Türkan, artık evliliği için mücadele edecek bir şeyi kalmadığına karar verip, boşanmak adına harekete geçer. Ancak Türkan’ın hamile olduğunu öğrenen Somer’in de ne evliliğinden ne de bebeğinden vazgeçmeye niyeti vardır.
Rüçhan’ın Mustafa ve Derya hakkındaki planlarını duyan Sevilay deliye döner ve herkesten hesap sormaya başlar. Ancak Özer dahil, tüm kapılar suratına teker teker kapanır. Rüçhan böylece Sevilay’dan geçmişin intikamını aldıktan sonra, bu sefer de Türkan hakkında yeni planlar yapmaya başlar. Ama diğer yandan da kontrolü altında sandığı bir durum, masanın altındaki bomba gibi patlamaya hazır halde kendisini beklemektedir.
Somer, ne yaşanırsa yaşansın Türkan’a duyduğu aşkla bir noktada her şeyi düzeltebileceğine inanırken, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşme sırası ise şimdi kendisine gelmiştir.