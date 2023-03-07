Üç Kız Kardeş 41. bölüm fragmanı

Rüçhan’ın Mustafa ve Derya hakkındaki planlarını duyan Sevilay deliye döner ve herkesten hesap sormaya başlar. Ancak Özer dahil, tüm kapılar suratına teker teker kapanır. Rüçhan böylece Sevilay’dan geçmişin intikamını aldıktan sonra, bu sefer de Türkan hakkında yeni planlar yapmaya başlar. Ama diğer yandan da kontrolü altında sandığı bir durum, masanın altındaki bomba gibi patlamaya hazır halde kendisini beklemektedir.

Somer, ne yaşanırsa yaşansın Türkan’a duyduğu aşkla bir noktada her şeyi düzeltebileceğine inanırken, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşme sırası ise şimdi kendisine gelmiştir.