Üç Kız Kardeş 48. bölüm
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, 48. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümü merakla bekleyen seyirciler, arama motorlarında, Üç Kız Kardeş 48. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle, Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça full izle sorgularını yapıyor.
KANAL D ekranların her Salı saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziseverler, bu akşam yayınlanacak bölümünü canlı izlemek için "Üç Kız Kardeş canlı izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş 48. bölüm izleme linki...
ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU
Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor. Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş...
Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan’ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş’ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin’se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.
ÜÇ KIZ KARDEŞ 48. BÖLÜM ÖZETİ
Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümünün özeti şöyle; Somer, Türkan’ın elindeki fotoğraflar konusunda Rüçhan’ı ele vermemek için tüm suçu üstlenir. Gerek Somer gerekse Türkan, artık tarafı olmadıkları bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olmuşlardır. Derya, yurtta yaşadığı bir tartışma sonucunda kendini bir anda Sevilay’ın evinde bulur. Derya ve Sevilay’ın arasındaki gerilim iyice yükselirken, Derya da bu sırada bambaşka bir Mustafa’yla tanışır.