Star TV'de izleyiciyle buluşan Ufak Tefek Cinayetler final yapıyor. Ufak Tefek Cinayetler ne zaman final yapacak?

Star TV'de ekrana gelecen Ufak Tefek Cinayetler'in final tarihi belli oldu. MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bu sezon reytingleri düşen dizinin 2 bölüm sonra 45. haftasında ekrana veda edeceği öğrenildi.



Ay Yapım imzalı dizinin başrol oyuncularından Tülin Özen geçen haftalarda projeden ayrılmıştı.



Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz de bel fıtığı ameliyatı nedeniyle bir süre dizide yer alamamıştı.



Dizinin kadrosunda Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil gibi isimlerin yer alıyor.





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