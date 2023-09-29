Ufuk Bayraktar'dan Açıklama: "Haberi Büyütmek İçin Adımı Kullanıyorlar"

Cihangir'de kafesi bulunana ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir müşterisine silahlı saldırı oldu. Yaşanan olay üzerine silahlı saldırıda Bayraktar'ın adı geçti. Ünlü oyuncudan açıklama geldi. İşte o açıklama...

Ufuk Bayraktar'dan Açıklama: "Haberi Büyütmek İçin Adımı Kullanıyorlar"
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Dün Beyoğlu Cihangir'de kafesi bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde bulunan bir müşteriye silahlı saldırı oldu. Saldırı sırasında 3 kişi yaralandı. Bunun üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. 

‘HABERİ BÜYÜTMEK İÇİN ADIMI KULLANIYORLAR’

Medyada, silahlı saldırının ünlü oyuncuya yönelik olduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Bayraktar, "Firuzağa Meydanı'nda yaşanan silahlı çatışma ile alakalı haberlerde adımın kullanılması tamamen haberi büyütmek içindir" diyerek, olayın kafesiyle bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Ufuk Bayraktar'dan Açıklama: "Haberi Büyütmek İçin Adımı Kullanıyorlar" - Resim : 1

Ünlü oyuncu Bayraktar, olayın iki kişinin arasında yaşandığını ve çıkan çatışmada seken kurşunların kafede oturan müşterilere isabet ettiğini belirtti.

Ufuk Bayraktar'dan Açıklama: "Haberi Büyütmek İçin Adımı Kullanıyorlar" - Resim : 2

NE YAŞANMIŞTI?

Saldırı, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir'de Defterdar Yokuşu sokakta meydana geldi. Saldırgan, nedeni bilinmeyen bir sebeple kafede bulunan Ayhan Yılmaz’a 5-6 el ateş etti. Saldırı sırasında kurşun Yılmaz ile kafede bulunan diğer müşterilerden Sabriye B. ve Fahri T.'ye isabet etti ve yaralandılar. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise, saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyerek delil çalışması yaparak soruşturma başlattı. 

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