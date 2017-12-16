Usta gazeteci Uğur Dündar'dan Halk TV'de hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programda Ulusal Kanal'ın biriken Türksat borcuna değindi ve dayanışma çağrısında bulundu.
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz'in mesajını okuyan Dündar, "Gün dayanışma günüdür diyorum" dedi.
Dündar, "Ulusal Kanal'ın da özgür yayıncılığını devam ettirmesini sağlamak hepinizin görevidir, ben buna yürekten inanıyorum" dedi.
Dündar çağrısında, "Destek vermek isteyeler 0212 245 81 81 numaraı telefonu arayabilirler" dedi.
Usta gazeteci Uğur Dündar Ulusal Kanal'ın biriken Türksat borcuna değindi ve dayanışma çağrısında bulundu
Usta gazeteci Uğur Dündar'dan Halk TV'de hazırlayıp sunduğu Halk Arenası isimli programda Ulusal Kanal'ın biriken Türksat borcuna değindi ve dayanışma çağrısında bulundu.
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