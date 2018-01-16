banner965
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Japonya'da balon balığı alarmı
Japonya'da balon balığı alarmı
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı

Ülkü Ocakları'ndan Sözcü gazetesine siyah çelenk

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili yazı nedeniyle Sözcü gazetesi önüne siyah çelenk bıraktı.

Ülkü Ocakları'ndan Sözcü gazetesine siyah çelenk

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili yazı nedeniyle Sözcü gazetesi önüne siyah çelenk bıraktı.

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru'nun kaleme aldığı "Bahçeli, ikinci Fetullah olur mu?" başlıklı köşe yazısıyla ilgili basın açıklaması yapan Aktunç, Halkalı'daki gazete binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Aktunç, "Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü cevap niteliğindedir; 'Ülkücü hareket hiçbir zaman kayıt dışı kalmamıştır. FETÖ terör örgütü ise gizli yapılanmacı ve sinsi bir harekettir'. Ayrıca Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şu sözü de ülkücü hareketin düsturunu izah etmektedir; 'Devlet içinde paralel bir devlet yapılanması kabul edilemez.' " ifadelerini kullandı.

Ülkücü hareketin sinsi örgütler gibi devleti ele geçirmeye çalışan faaliyetlerde bulunmayıp bu örgütlerin tarihi boyunca dimdik karşısında bulunduğunu ifade eden Aktunç, "Türk milletinin zorda olduğu her anda Türk milletinin yanında olan Milliyetçi Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye dil uzatan medyanın bu yanlıştan dönmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #İstanbul Ülkü Ocakları #Sözcü Gazetesine çelenk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manchester United fırsatı kaçırmadı
Sonraki Haber
Hatay'da trafik kazası: Süleyman Topal hayatını kaybetti, 6 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.