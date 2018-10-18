Bağımsız, çağdaş Türkiye davasına omuz veren Ulusal Gönüllüleri Ankara'da Yönetim Kurulu'nu belirledi. Yeni yönetim, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi başkanlığında ilk toplantısını yaptı. TÜRKSAT Kampanyası ve 29 Ekim'e ilişkin hedeflerin belirlendiği toplantıda Suzan Karadağ, Ulusal Kanal Gönüllüleri Ankara Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye davasına omuz veren Ulusal Kanal, Ankara'da Gönüllü Yönetim Kurulu'nu oluşturdu.



Yeni yönetim ilk toplantısını Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi başkanlığında gerçekleştirdi.



Toplantı kapsamında Ulusal Gönüllüleri Ankara Yönetim Kurulu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Suzan Karadağ seçildi.



Yönetim Kurulunda görev alacak diğer isimler şöyle;



Ulusal Gönüllüleri Ankara Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Sekreteri ve Kültür Sanat Sorumlusu Füsun Özyıldırım,

Kültür Sanat Bürosu Yöneticileri Semra Mete, Ersin Talu,

Tur Sorumluları Ahmet Özkan, Esat Kırsaç, Rahmi Yalçıntepe,

Satış-Pazarlama ve Gönüllü Ziyaretleri Sorumlusu Fehmi Doğan

Kurs Sorumluları Şeref Kemaloğlu, Nazan Kemaloğlu,

Çayyolu Sorumlusu: Filiz Kayaönü,

Keçiören Sorumlusu Osman Soysaldı.



Toplantıda, TÜRKSAT Kampanyası'nı büyütme, 29 Ekim çalışmalarını planlama hedefi belirlendi.



Yönetim Kurulu'nun toplanma tarihinin de her ayın ilk Çarşamba günü olması kararlaştırıldı.

