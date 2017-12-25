Ulusal Gönülleri ve yöneticileri bu kez Balıkesir’de bir araya geldi. Ekranların sevilen ismi Gülgün Feyman’ın katıldığı gönüllüler buluşmasında, gönüllü seferberliği başlatılması kararı alındı.

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Ulusal Kanal ailesi büyüyor.. Gönüllüler il il ilçe ilçe buluşmaları sürdürüyor…



Bu kez buluşma adresi Balıkesir merkez oldu.



Ulusal Gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği kahvaltıda ekranların sevilen ismi Gülgün Feyman yoğun ilgiyle karşılandı...



Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya da kahvaltıya katılan isimler arasındaydı..



Kanalımızın Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir de bölgedeki yurttaşlara imece çağrısında bulundu.



Hafta sonunu kanalımızın buluşmasına katılarak geçiren çok sayıda yurttaş Ulusal Gönüllüsü olarak büyük ailemize katıldı.



Haber: Belma Yücel

Kamera: Akın Kara

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