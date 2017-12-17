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Ulusal Gönüllüleri İzmir’de bir araya geldi

Ulusal Gönüllüleri bu kez İzmir’de bir araya geldi. Yüzlerce gönüllümüzün katıldığı kahvaltı da çok sayıda yurttaş da aileye katıldı. Ulusal Kanal’ın genç yöneticilerinin yaptığı imece çağrısına ise yanıt anında geldi…

Ulusal Gönüllüleri İzmir’de bir araya geldi

Ulusal gönüllü seferberliğini sürdürüyor… Her ilde gönüllüler ailesine yeni bireyler katılıyor...

Ulusal Kanalın genç yöneticileri, yurttaşlarla bu kez İzmir’de buluştu…

Tarihi Izmir Havagazı fabrikasında düzenlenen kahvaltıda, Ulusal Gönüllüsü olma çağrıları yapıldı..

Kahvaltıda Ulusal Kanal'ın önceki Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin’e de teşekkür plaketi verildi.

Kahvaltının ilk konuşmacısı Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir oldu.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ise kahvaltıya katılan yurttaşlara Ulusal Kanal'ın yayın hayatını nasıl sürdürdüğünü anlattı.

Kanalımızın Genel Müdürü Mustafa Kaya da diğer konuşmacıların yaptığı imece çağrısına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından çok sayıda yurttaş Ulusal Kanal’ın büyük ailesine katıldı.



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Ulusal Gönüllüleri #izmir
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