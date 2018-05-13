Ulusal Gönüllüleri Kadıköy'de buluştu. Dayanışma kahvaltısında bir araya gelen gönüllüler yeni atılımlara destek sözü verdi.

Ulusal Gönüllüleri Moda Spor Kulübü'nde düzenlenen dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.Gönüllüler bu kez hayata geçirilmek istenen radyo projesi için buluştu.Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan gönüllülere seslendi.Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Küçük, konuşmasında mücadele vurgusu yaptı.Etkinliğin bir diğer konuşmacısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'di.Gönüllüler, desteklerini bir kez daha ifade ettiler.