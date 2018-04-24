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Ulusal Gönüllüleri Trakya'da atağa kalkıyor

Ulusal Kanal diğer illerde olduğu gibi Trakya'da da atağa geçti. Ulusal Kanal Gönüllü Yönetim Temsilciği Tekirdağ'da kuruldu.

Ulusal Gönüllüleri Trakya'da atağa kalkıyor
Ulusal gönüllüleri Trakya'da atağa kalkıyor. 

Gönüllüler, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da örgütlenme ağını genişleterek büroları kurmaya karar verdi.

İlk heyecan Tekirdağ'da yaşandı. Temsilcilik açıldı. Gönüllüler, Trakya için Ulusal Kanal'ın önemini konuştu.

Toplantıya Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya da katıldı.

Kaya, yurttaşlara önemli bir çağrı yaptı.

Gelecek günlerde de Ulusal gönülleri Edirne ve Kırklareli gönüllü bürolarını kurmak için çalışma başlatacak. Ulusal Kanal uzun süredir, Trakya'nın nabzını tutuyor ve canlı yayınlarla halkın sesi oluyor.


ulusal.com.tr
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