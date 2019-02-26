Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur, radyo kanalı için bugün 17.00'ye kadar 180 bin TL'lik son senedin ödenmesi gerektiğini açıkladı. Sungur, Ulusal gönüllülerine bir çağrı yaparak 0212 245 81 81 NO'lu telefonu arayıp yardım yapabileceklerini kaydetti ve “Gönüllülerimizin bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz” dedi

Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına katıldı. Sungur, Ulusal Radyo'nun senetlerini izleyicilere göstererek borcun 2 milyon TL'sinin ödendiğini, geriye kalan son senedin de 180 bin TL olduğunu ifade etti.



Ulusal Radyo Genel Müdürü Sungur, 2 milyon TL'nin Ulusal gönüllülerinin, ortaklarının, bu camiaya gönül verenlerin desteği sayesinde ödendiğini ifade ederek “Ulusal Radyo'yu 1 Haziran'dan bugüne kadar getirdik. Milletimiz bunu başardı. 180 bin TL kaldı. Bugün 17.00'a kadar ödemediğimiz zaman Ulusal Radyo'nun yayın hayatı sıkıntıya girecek. Yurttaşlarımız, gönüllülerimiz, dostlarımız bizi hiçbir zaman böyle bir sıkıntıda bırakmadı. Şu an itibarıyla 105 bin TL bankadaki hesabımızda var. Ama 75 bin TL'yi tamamlayamazsak senedimiz ödenemeyecek ve ne yazık ki Ulusal Radyo'nun yayın hayatı sıkıntıya girecek” dedi.



Sinan Sungur “Türkiye'nin halkçı, kamucu ve milli seçeneğine bugünlerde bir sansür uygulanmaya çalışılıyor. Bu sansürü kıracak Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ve Aydınlık Gazetesi dışında kim var?” diye sordu.



Sungur, ayrıca cuma günü Ulusal Radyo dinleyicilerine bir müjde açıklayacaklarını da duyurdu.



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