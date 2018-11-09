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Ulusal Kanal 10 Kasım Özel Yayını

Dünya 10 Kasım'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor, Ulusal Kanal 80 yıllık özlemi Anıtkabir, Dolmabahçe ve İzmir'den canlı bağlantılarla ekranlara taşıyor...

Ulusal Kanal 10 Kasım Özel Yayını

Seda Anık'la Yurt'tan yürüyüş ve anma törenleri

Gülgün Feyman Budak ile  10 kasım özel yayınına konuk olarak Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz katılıyor.

Atatürk'ün eğitim devrimi Genç Kılavuz'da, Türkiye Cumhuriyeti mimarisi doğan hasol ile  Kent ve Yaşam'da konuşuluyor. 

Murat Şahin Ana Baber'i Ata'nın huzurundan Anıtkabir'den sunuyor.

Veryansın'da erdem atay soruyor, anadolu'nun sesi Nihat Genç 80'nci ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü anlatıyor.

Ulusal Kanal 10 Kasım Özel Yayını konukları Eski Devlet Bakanı Önay Alpago ve Profesör Doktor Mahir Aydın.

Sermet Erkin ile Dünden Bugüne programının 10 Kasım özel konuğu usta sanatçı İlyas Salman.

10 Kasım'da Büyük Önder Atatürk'ü unutmuyor, unutturmuyoruz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #10 kasım özel yayın
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