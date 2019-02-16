Ekranların sevilen yüzü Sinem Fıstıkoğlu Ulusal Kanal ailesine katıldı. Fıstıkoğlu bundan sonra her hafta sonu saat 09.00'da sizlere "Günaydın" diyecek

Ulusal Kanal ailesi büyüyor. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00'da yayınlanan Hafta Sonu programı deneyimli sunucu Sinem Fıstıkoğlu'na emanet...



Programda, gazete manşetleri ve gündeme ilişkin önemli gelişmeler yer alacak, her hafta farklı konu ve konuklar Ulusal Kanal ekranında olacak.



HAFTA SONU PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Fıstıkoğlu'nun ilk programında konuğu, Ulusal Kanal programcısı Serpin Alparslan oldu.



Ulusal Kanal izleyicileri, "Sinem Fıstıkoğlu İle Hafta Sonu" programını Ulusal Radyo'dan da dinleyebiliyor.



ulusal.com.tr

