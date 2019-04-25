Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, Ulusal Kanal canlı yayınında eylem yaptı. Türkan, "Kadınlarımızla alakalı sözüme başlamadan önce özellikle kadına karşı şiddet, çocukların suistimal edilmesi... Bu konuda farkındalık yaratılması adına kadına şiddeti ve çocuklarımızın suistismal edilmesini protesto ediyorum ve müsaadenizle 1 dakika susarak farkındalık yaratmak istiyorum" dedi

Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.



Türkan, programda Tuzluca'daki tarım ve hayvancılıktan bahsetti.



CANLI YAYINDA EYLEM YAPTI



Türkan, Ulusal Kanal canlı yayınında eylem yaptı.



Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı, eyleme dair şunları söyledi:



"Kadınlarımızla alakalı sözüme başlamadan önce özellikle kadına karşı şiddet, çocukların suistimal edilmesi...



Bu konuda farkındalık yaratılması adına kadına şiddeti ve çocuklarımızın suistismal edilmesini protesto ediyorum ve müsaadenizle 1 dakika susarak farkındalık yaratmak istiyorum."



ulusal.com.tr

