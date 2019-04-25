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Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ulusal Kanal canlı yayınında eylem

Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, Ulusal Kanal canlı yayınında eylem yaptı. Türkan, "Kadınlarımızla alakalı sözüme başlamadan önce özellikle kadına karşı şiddet, çocukların suistimal edilmesi... Bu konuda farkındalık yaratılması adına kadına şiddeti ve çocuklarımızın suistismal edilmesini protesto ediyorum ve müsaadenizle 1 dakika susarak farkındalık yaratmak istiyorum" dedi

Ulusal Kanal canlı yayınında eylem

Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu.

Türkan, programda Tuzluca'daki tarım ve hayvancılıktan bahsetti.

CANLI YAYINDA EYLEM YAPTI

Türkan, Ulusal Kanal canlı yayınında eylem yaptı.

Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı, eyleme dair şunları söyledi:

"Kadınlarımızla alakalı sözüme başlamadan önce özellikle kadına karşı şiddet, çocukların suistimal edilmesi...

Bu konuda farkındalık yaratılması adına kadına şiddeti ve çocuklarımızın suistismal edilmesini protesto ediyorum ve müsaadenizle 1 dakika susarak farkındalık yaratmak istiyorum."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ulusal kanal #Iğdır #tuzluca #ahmet sait türkan #erkan kol #Gün Ortası
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