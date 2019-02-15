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Ulusal Kanal'da Hafta Sonu programı Fıstıkoğlu'na emanet

Ulusal Kanal'da cumartesi ve pazar günleri saat 9.00'da yayınlanan Hafta Sonu programını Sinem Fıstıkoğlu sunacak.

Ulusal Kanal'da Hafta Sonu programı Fıstıkoğlu'na emanet

Ulusal Kanal yeni atılımlarla ve kadrosuna kattığı yeni isimlerle büyümeye devam ediyor. Kanalda cumartesi ve pazar günleri saat 9.00'da yayınlanan Hafta Sonu programını yarından itibaren deneyimli Haber Programı Sunucusu Sinem Fıstıkoğlu sunacak. “Sinem Fıstıkoğlu İle Hafta Sonu” programı Ulusal Radyo'dan da dinlenebilecek. Programda gazete manşetleri ve gündeme ilişkin önemli gelişmeler yer alacak, her hafta farklı konu ve konuklar Ulusal Kanal ekranında olacak.

Fıstıkoğlu programın haberi sosyal paylaşım sitesi instagram üzerinden duyurdu. Fıstıkoğlu şunları söyledi: “Bir heyecan daha başlıyor. Sadece cumartesi-pazar sabahları Ulusal Kanal'da güne birlikte başlayacağız. Beni burada da yalnız bırakmayacağınızı umuyor, bu ailenin de bir üyesi olmam için emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum...” Fıstıkoğlu ayrıca “Çok sürpriz isimler de eklenecek bu aileye” diyerek gelecek programlarda yeni isimlerin de konuk olacağının müjdesini verdi.



 

Etiketler; #sinem fıstıkoğlu #haber #ulusal kanal #hafta sonu
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