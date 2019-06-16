Ulusal Kanal bugün Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ve çok sayıda TV tarafından yayınlanacak olan programla ilgili açıklama yaptı

Ulusal Kanal bugün Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ve çok sayıda TV tarafından yayınlanacak olan programla ilgili açıklama yaptı.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bu akşam Sayın İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde, sadece iki adayın katılacağı seçim özel programını yayınlamama kararı aldık. İstanbul'da yenilenen seçimlerde iki adayın öne çıkartıldığı, milletimize sadece iki seçeneği sunan antidemokratik medya kültürüne ortak olmayacağız...

Seçim süresince Vatan Partisi adayı Sayın İlker Yücel'e ve Saadet Partisi adayı Sayın Necdet Gökçınar'a uygulanan medya ambargosunu eleştiriyoruz. Ulusal Kanal olarak seçimden önce 4 partinin adayının katılabileceği bir açık oturum düzenleyeceğiz ve adaylara çağrımızı yapacağız.

Peki Ulusal Kanal'da ne yayınlanacak? Türk medyasına ve siyaset kültürümüze örnek olması için, 1991 seçimlerine özel TRT'nin düzenlediği Liderler Açık Oturumu programının özetini, saat 21'de yayınlıyoruz. Şimdiden iyi seyirler dileriz.





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