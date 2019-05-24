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Ulusal Kanal'dan rapor

Ulusal Kanal'dan izleyicilerine ve gönüllülerine Türksat raporu

Ulusal Kanal'dan rapor

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, Ulusal Kanal'ın uydu kirasıyla ilgili son durumu Ana Haber'de açıkladı.

Sungur, "Bir İMECE’nin daha altından hep birlikte başarı ile kalktık. Kanalımızın önündeki uydu kirası sorununu yine sizlerin katkısı, emeği ve sabrı ile çözdük." dedi.


Sungur'un mesajı şöyle;
Değerli Gönüllülerimiz
Bir İMECE’nin daha altından hep birlikte başarı ile kalktık. Kanalımızın önündeki uydu kirası sorununu yine sizlerin katkısı, emeği ve sabrı ile çözdük. Önümüzde daha fazla mücadele etmek ve daha kaliteli yayınlar üretmek görevi duruyor. Kanalımızın emekçileri sizlerden aldığı güçle bütün görevlere hazır. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür eder, saygılar sunarız.

Sinan Sungur
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni

Etiketler; #ulusal kanal
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