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Ulusal Kanal dayanışma gecesi

Ulusal Kanal için Ulusal Gönüllülerinin katkılarıyla dayanışma yemeği düzenlendi. Ev sahipliğini usta gazeteci Lütfü Akdoğan'ın üstlendiği gecede Ulusal Kanal'a destek sürdü.

Ulusal Kanal dayanışma gecesi

Ulusal Kanal'a gönül verenler yemekte buluştu.   

İstanbul Fuat Paşa Yalısı'ndaki yemeğe Ulusal Gönüllülerinin yanı sıra siyaset dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te oradaydı. 

Açılış konuşmasını Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz yaptı

Duayen Gazeteciler Lütfü Akdoğan ve Oktay Ekşi, ulusal gönüllülerine seslendi. 

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İyi Parti'den istifa eden Yörük Ali Paşa da dayanışma gecesine katılan isimlerdendi. 

2019 yerel seçimleride Vatan Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Doktor Tuğrul Kihtir de bir konuşma yaptı. 

Gülgûn Feyman'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Sermet Erkin küçük bir gösteri sundu. 

Sanatçılar İskender Doğan ve Fatih Veli Ölmez sesleriyle geceye renk kattılar.

Ulusal Kanal'ın dayanışma gecesinde bir Ulusal Gönüllüsü'nün bağışladığı el emeği göz nuru 150 yıllık masa örtüsü açık attırmayla satıldı. Ekrem ve Göksel Erzincanlı çiftinin satın aldığı örtünün geliri Ulusal Kanal'a bağışlandı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal
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