Ulusal Kanal Ege Temsilcisi Muhammed Çopur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti

Ulusal Kanal Ege Bölge Temsilcisi Muhammed Çopur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Çopur, görüşmede; toplumsal sorumluluk, kamu vicdanı ve devlet-millet bütünlüğü temelinde bir yayıncılık anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Ulusal Kanal’ın, milli bir medya anlayışıyla İzmir’in nabzını tutmaya devam edeceğini belirten Çopur, hizmet odaklı, yapıcı ve diyaloğa açık bir yayın çizgisinin önemine dikkat çekti.