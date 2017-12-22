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Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Ordu'da gençlerle bir araya geldi

Üniversite öğrencilerinin çağrısı üzerine Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Ordu'da gençlerle bir araya geldi. Çağdaş, "Medyada algı yönetimi" konulu konferans verdi.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Ordu'da gençlerle bir araya geldi

Medyayı anlattı, örnekler verdi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Cengiz, Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümü öğrencilerinin çağrısıyla Ordu'ya gitti.  

"Medyada algı yönetimi" konulu bir konferans veren Cengiz, tarihten günümüze medyanın işlevine değindi.

Cengiz, gerçek haberin önemini Ulusal Kanal'dan örnek vererek anlattı.  


HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni #çağdaş cengiz
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