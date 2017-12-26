Siz hiç merhum eşinin mevlit ve hayır lokması için ayırdığı parayı, bir kanalın yayınını sürdürebilmesi için bağışlayanı duydunuz mu? Ya da “Bu kanal yaşamalı” diyerek baba yadigârı künyesini bir zarfın içine koyup teslim edeni? Biz gördük.. Bu iki örnek emin olun yalnızca Ulusal Kanal'da olur. Var olun can dostlarımız, gönüllülerimiz. Varlığınızla daha güçlüyüz

Nermin Özer... Emekli İngilizce öğretmeni... O bir sıra neferi...



Nermin öğretmen gönüllü çalışmasına önce apartmanından hatta evinden başlamış. En büyük gönüllüsü de babası Bahattin Özer...



Bahattin bey tıpkı eşi Gülşen hanım gibi sıkı bir Ulusal Kanal hayranı. Gülşen hanım 2014'te hayata veda etti. Bahattin Bey eşi için mevlit ve lokma hayrı için ayırdığı parayı Ulusal Kanal'a verdi.



Bahattin Özer, Konya Hadimli... Anadolu'da bir gelenektir, taziyeye giderken çay ya da şeker götürmek. Bahattin Özer, başsağlığında gelen şeker ve çayı da Ulusal Kanal İzmir bürosuna gönderdi. Özer Ailesi kanalımızın kuruluşundan bu yana her zaman yanımızda, her İMECE çağrımızda tereddütsüz bizimle.



Nice neferler var bu yürüyüşte. Kimisi de isimsiz...



Bir zarf, için de küçük bir mektup; "Siz olmasaydınız karanlıkta boğulacaktım" diyen satırların yazdığı.



Kim baba yadigârı olan künyeyi verir bir yayın organına? ... Yüreği vatan aşkı ile dolu nice fedakâr parmağındaki yüzüğü, sofrasındaki 1 tabak yemeği paylaştı Ulusal Kanal ile...



Sağ olun var olun... Ulusal Kanal halkın desteği ile daha da güçlü.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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