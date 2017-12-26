banner959
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu!
Gizemli ışığın kaynağı belli oldu!
TSK: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
TSK: Irak’ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

Ulusal Kanal halkın desteği ile daha da güçlü

Siz hiç merhum eşinin mevlit ve hayır lokması için ayırdığı parayı, bir kanalın yayınını sürdürebilmesi için bağışlayanı duydunuz mu? Ya da “Bu kanal yaşamalı” diyerek baba yadigârı künyesini bir zarfın içine koyup teslim edeni? Biz gördük.. Bu iki örnek emin olun yalnızca Ulusal Kanal'da olur. Var olun can dostlarımız, gönüllülerimiz. Varlığınızla daha güçlüyüz

Nermin Özer... Emekli İngilizce öğretmeni... O bir sıra neferi...

Nermin öğretmen gönüllü çalışmasına önce apartmanından hatta evinden başlamış. En büyük gönüllüsü de babası Bahattin Özer...

Bahattin bey tıpkı eşi Gülşen hanım gibi sıkı bir Ulusal Kanal hayranı. Gülşen hanım 2014'te hayata veda etti. Bahattin Bey eşi için mevlit ve lokma hayrı için ayırdığı parayı Ulusal Kanal'a verdi.

Bahattin Özer, Konya Hadimli... Anadolu'da bir gelenektir, taziyeye giderken çay ya da şeker götürmek. Bahattin Özer, başsağlığında gelen şeker ve çayı da Ulusal Kanal İzmir bürosuna gönderdi. Özer Ailesi kanalımızın kuruluşundan bu yana her zaman yanımızda, her İMECE çağrımızda tereddütsüz bizimle.

Nice neferler var bu yürüyüşte. Kimisi de isimsiz...

Bir zarf, için de küçük bir mektup; "Siz olmasaydınız karanlıkta boğulacaktım" diyen satırların yazdığı.

Kim baba yadigârı olan künyeyi verir bir yayın organına? ... Yüreği vatan aşkı ile dolu nice fedakâr parmağındaki yüzüğü, sofrasındaki 1 tabak yemeği paylaştı Ulusal Kanal ile...

Sağ olun var olun... Ulusal Kanal halkın desteği ile daha da güçlü.

HABER: UFUK AKKAYA 
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Cristiano Ronaldo hapise atılmalı'
Sonraki Haber
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: İşi gölgede bırakıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.