Binlerce gönüllünün Ulusal Kanal için başlattığı imece çığ gibi büyüyor. Kanal yönetimi, TÜRKSAT yetkililerinin ‘Hızlıca ödeme yapmalısınız yoksa yayın iletimine son verilecektir’ uyarısını hatırlatarak, 17 Mayıs’ın son gün olduğunu vurguladı. İşçisinden aydınına tüm yurtseverler imeceye katıldı

Ulusal Kanal, TÜRKSAT’a uydu borcu nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan “Gönüllülerimizin büyük çoğunluğu işçiler, fabrikalarda çalışan dostlarımız, memurlar, öğretmenler...” diye seslendi: “Biz kaderimizi emekçilerle birleştirmiş durumdayız. Onların her mücadelesinde yanındayız. Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür. Bütün izleyicilerimizi, bu medya savaşında, Türkiye’nin çıkarlarını savunma konusunda Ulusal Kanalımıza, ses bayrağımıza, bağımsızlık bayrağımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.”



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur da şöyle konuştu: “Biz Ulusal Kanal’ın sahiplerine, bu camiaya gönül vermiş dostlarımıza, gönüllülerimize, paydaşlarımıza sesleniyoruz. 17 Mayıs’a kadar süre verildi. Önümüzdeki sorunu ortadan kaldırıp yayınlarımıza devam etmemiz gerekiyor. İzlemek istediğinizde Ulusal Kanal’ın siyah olduğunu bir düşünelim. Eğer Ulusal Kanal siyah olursa yurttaşlarımız sadece alışkanlıklarını kaybetmeyecek, bu mücadelenin sesi soluğu kesilmiş olacak. Bu yüzden herkese çağrımız bu büyük imeceye siz de katılın!” Borcun ödenmesi için toplumun her kesiminden büyük destek geldi. İşte o açıklamalar...



Ulusal Gönüllüsü Afet Gök: Ulusal Kanal’ın bize katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ulusal Kanal sayesinde bir sürü yenilik öğrendiğimin farkındayım. Ulusal Kanal bir okul ve yaşatılmalı. Kapatılmasına asla gönlümüz razı değil. Bu çağrıya lütfen herkes destek olsun. Bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum.



BENZERİ YOK



Avukat Ceyhan Mumcu: Ulusal Kanal’ın yayın yaşamına başladığı günlerde ilk gönüllülerden biri de bendim. Yaklaşık 20 yıl geçti. Bu süreç içinde Ulusal Kanal’a desteğim hiç azalmadı. Buna karşılık, Ulusal Kanal’ın habercileri, programcıları ve diğer emekçileri bizi utandırmadı. Çok şey ummuştuk, umduğumuzu da bulduk. Bugün Ulusal Kanal hepimizin eğitim ve bilinç düzeyini yükselten değerli bir kanaldır. Ulusal Kanal’ın yayınlarını bir gün izlememek yurtseverler, Kemalistler ve iyi niyetli yurttaşlar için büyük bir kayıptır. Hergün dağarcığımızda yeni düşünceler, fikirler, öngörüler, ufuklar açıyor. Bu kanalın benzeri yok. Bütün yayın politikasını kitleyle tartışa tartışa olgunlaştıran, gelişen bu kanala destek olmak hepimizin için yurttaşlık görevidir. Daha iyi bir dünya ve gelecek için destek olarak katkı sağlamış olacağız.



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Vatan Partisi İBB Başkan adayı M. İlker Yücel: Ulusal Kanal’ın özel bir izleyicisi var. Türkiye’nin medya alanında kalesidir. Ulusal Kanal, sorunlarını şu ana kadar hep izleyenlerin imecesiyle aştı. Bu imece de bağımsızlığının, yayın politikasında özgür olmasının koşulu. Bu imece sayesinde Ulusal Kanal teslim olmuyor.



MEDYA AÇISINDAN BÜYÜK TEHLİKE



Gazeteci Ömer Turan: Özgür basın Türk demokrasisi açısından kesinlikle olmazsa olmazdır. Ulusal Kanal büyük bir televizyonculuk örneği veriyor ve bağımsız bir yayın yapıyor.



Ama aynı zamanda hakettiği reklamları alamadığı için lisans bedelini ödemekte çok büyük zorluk çekiyor. Kaç tane özgür basın kaldı? Ulusal Kanal da kapanırsa, tek sesli bir medyaya doğru gideceğiz. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız.



HEPİMİZİN SESİ



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer: Ulusal Kanal hepimizin sesi, hepimizin kanalı. Ulusal Kanal’ın sesinin kısılması demek, vatanseverlerin sesinin kısılması demek. Toplumsal mücadele eğer bu noktadaysa, Türkiye terörle mücadelede adım atıyorsa, Andımız tekrar yürürlüğe giriyorsa, bunda en büyük pay Ulusal Kanal’ın.



DESTEK HEPİMİZİN GÖREVİ



Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ: Ulusal Kanal memleketimizde çok büyük işler yaptı. Kendilerini kutluyorum. Bu iş tamamıyla gönülle ve özveriyle yapılıyor. Ulusal Kanal aydınlatıcı, bize yol gösterici bir kanaldır. Buna herkes iştirak etmeli. Bu hepimizin görevi olmalı.



AVRUPA’YA ÇAĞRI



Ulusal Gönüllüleri Avrupa Temsilcisi Ali Doğan : Avrupa’daki Atatürkçüler, vatanseverler kesinlikle bu kanalı kapattırmayacak.



Ululsal Kanal yalnızca Atatürkçüler tarafından değil, herkes tarafından izleniyor. Vatan hasreti ve özleminin giderildiği tek yer Ulusal Kanal...



Atatürk’ü sahiplenmek, onun değerlerini yaşatan bir kuruma sahip çıkmaktır. Avrupa için iletişim numaramız 0 163 8663078’dir.”



BÜYÜK İMECEYE SİZ DE KATILIN!



Ulusal Kanal yönetimi, yayınların devam etmesi için katkıda bulunmak isteyen yurtseverlerin, 0212 245 81 81 numaralı telefonu arayabileceklerini kaydetti.



ulusal.com.tr