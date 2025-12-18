Ulusal Kanal liderliği kimseye kaptırmadı! İşte YouTube’da son 3 ayın en çok izlenen haber kanalları…

Geleneksel medyanın dijital platformlardaki rekabeti kızışırken, sektörün nabzını tutan Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan "Marketing Türkiye YouTube Rating Report"un sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Son 3 aylık zaman dilimini kapsayan bu kapsamlı rapor; en çok izlenen kanallardan yükselişe geçen yeni oyunculara ve platformun "en"lerine kadar çarpıcı verileri gün yüzüne çıkardı.

ALTI FARKLI KULVARDA KIYASIYA REKABET

Medya dünyasının dijital arenadaki mücadelesi raporda altı ana kırılımda ele alındı. Analizler; TV Kanalları, İnternet Haber Siteleri, Bağımsız Haber Kanalları, Ana Haber Bültenleri, Gazeteler ve Haber Ajansları kategorilerinde gerçekleştirildi. Her bir kategori, sadece izlenme oranlarıyla değil; abone kazanımı, üretilen içerik hacmi ve etkileşim metrikleri gibi kritik veriler üzerinden titizlikle değerlendirildi.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA ULUSAL KANAL VAR

Toplam 79 kanalın incelemeye alındığı ve altı farklı kategoride analiz edildiği raporda, "TV Kanalları" kategorisinin kazananı netleşti. İzlenme performansı, abone artışı ve etkileşim gibi kritik metriklerin değerlendirildiği zorlu yarışta, Ulusal Kanal rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Kanalın son 3 aylık dönemde sergilediği performans, dijital habercilikteki etkisini kanıtlarken, raporda en yüksek izlenmeye ulaşan TV kanalı olarak kayıtlara geçti.

İnternet haberciliğinin YouTube ayağında ise rekabeti önde tamamlayan ve en yüksek izlenmeye ulaşan mecra Haberler.com olarak kayıtlara geçti.

Bağımsız haber kanalları arasındaki yarışta Yurttaş TV öne çıkarken, bültenler savaşında liderlik koltuğu Show Ana Haber’in oldu. Gazeteler kırılımında köklü yayın organı Cumhuriyet, haber ajansları kategorisinde ise İhlas Haber Ajansı (İHA) en çok izlenen kanal olarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ABONE VE ETKİLEŞİM REKORU TRT WORLD'DE

Abone artış grafikleri incelendiğinde ise uluslararası arenadaki başarısı ile TRT World dikkat çekti. Kanal, son üç ayda hanesine yazdırdığı 210 bin yeni aboneyle listenin en tepesine yerleşti.

TRT World, sadece abone sayısında değil, etkileşim tarafında da rakiplerine fark attı. Kanal, rapor döneminde elde ettiği 6 milyon 919 bin beğeniyle en çok beğeni toplayan; 327 bin 887 yorumla ise izleyicilerin en çok yorum yaptığı haber kanalı olma başarısını gösterdi.

Üretim hacmi söz konusu olduğunda ise liderlik bayrağını Halk TV devraldı. Kanal, söz konusu dönemde 1.722’si Shorts ve 5 bin 757’si yatay video olmak üzere toplamda 7.479 içerik üreterek son üç ayın en üretken haber kanalı olarak öne çıktı.

SHORTS FORMATI ZİRVEYE DEMİR ATTI

Raporun en çarpıcı bulgularından biri, kısa video formatı olan Shorts içeriklerin kurduğu açık ara üstünlük oldu. Son üç ayın izlenme rekorunu kıran içerik, tam 11 milyon 294 bin izlenmeyle Show Ana Haber’e ait “Abisi oyun oynadı o öfkelendi!” başlıklı Shorts videosu oldu.