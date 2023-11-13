Ulusal Kanal Mücadelesinin 23. Yılında

100 yıllık ulu çınarın gölgesinde filizlenen Ulusal Kanal mücadelesinin 23. Yılına girdi.



Bir yanda engelleri aşmak için başlatılan Umuda Ortak Ol kampanyası sürerken diğer yanda Ulusal Kanal yayınlarıyla ses getirmeye devam ediyor.



Eski AK Parti MKYK üyesi Metin KÜLÜNK, Ulusal Kanal’ın duyarlı yayıncılık politikasına dikkat çekti.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise zor koşullarda ve kriz anlarında sağ duyuyla yayın yapan Ulusal Kanal’ı bir kez daha tebrik etti.



Ünlü Müzisyen Tuluyhan Uğurlu Ulusal Kanal’ı ‘’Tek gayeleri Türkiye’nin aydınlık yarınları’’ sözleriyle anlattı.



Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko da Ulusal Kanal’ın Rusya Ukrayna savaşındaki tavrına dikkat çekti.



